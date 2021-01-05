شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة العلا».. الأولى خارج العواصم وبغياب مؤسسي المجلس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعيدا عن صخب العواصم الخليجية، تبسط محافظة العلا شمال غربي السعودية معالمها لاستقبال قادة دول مجلس التعاون الخليجي ، اليوم (الثلاثاء)، بمناسبة القمة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. القمة العاشرة التي تستضيفها المملكة، تعد سابقة في القمم الخليجية المستضافة خارج العاصمة السعودية الرياض.

وفي سابقة أخرى، تسجل «قمة العلا» نفسها كأول قمة تُعقد بغياب كافة مؤسسي مجلس التعاون الخليجي، والذي رحل آخرهم، سلطان عمان السابق السلطان قابوس بن سعيد في يناير 2020. بعد تأسيس المجلس في أبوظبي عام 1981 بوجود الملك خالد بن عبدالعزيز والشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وواصل قادة دول الخليج المسير على ذات نهج القادة المؤسسين للمجلس في تعزيز التعاون بين دول المجلس لمواجهة التحديات، وتجيء قمة العلا في ذات النهج التشاركي والتشاوري لتعزيز حضور المجلس في المنطقة وهو يدخل عقده الخامس كياناً متماسكاً متجاوزا العقبات التي واجهته في مسيرته الممتدة منذ الثمانينات.