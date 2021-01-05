شكرا لقرائتكم خبر عن 600 شركة ومؤسسة لـ«العمرة» تمسكت بـ 14 ألف موظف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني بن علي العميري تمسك 600 شركة ومؤسسة وطنية في قطاع العمرة بمقوماتها وكوادرها وموظفيها، رغم الضغوط والصعاب التي واجهت قطاع العمرة منذ بداية جائحة كورونا وما تزامن معها من توقف تام عن العمل وانطلاقة بسيطة حتى اليوم، مشيراً إلى انتساب أكثر من ١٤ ألف موظف من أبناء وبنات الوطن إلى هذا القطاع لتوفير سبل الراحة للمعتمرين عبر خدمات استقبال وتوديع وحجوزات طيران وفنادق وإعاشة ومواصلات وجولات ومزارات سياحية في أرجاء المملكة.

وأضاف: «نأمل انتهاء جميع العوائق التي تحول دون العودة القوية والمميزة لقطاع العمرة وانتهاء طلب مراجعة شؤون الوافدين وما يتضمن من غرامات كبيرة قد تخرج عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات من شرف هذه الخدمة».