شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد»: مرحلتان لتأهيل 35 متدرباً ببرنامج «علو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد برنامج «علو» بنسخته الثانية لاستهداف حديثي التخرج للعمل في المؤسسة في مساري الشؤون التأمينية وتقنية المعلومات، ضمن جهودها في تعزيز الأداء المؤسسي واستقطاب الكفاءات الشابة.

واعتمد البرنامج الذي تم تصميمه وفق منهجية علمية على تعدد وسائل التدريب، ويشتمل على تدريب صفي وآخر تطبيقي في بيئات عمل متطورة لتعزيز اكتساب المتدربين المعارف والمهارات المستهدفة.

كما تم إعداد خطة البرنامج بالتنسيق مع الإدارات المستفيدة لتدريب المرشحين البالغ عددهم 35 متدرباً من الجنسين على مرحلتين، تشمل الأولى التدريب التطبيقي بالمؤسسة المتخصص لمدة 10 أشهر، والتدريب الصفي بمعهد الإدارة العامة لمدة شهرين، بجانب تهيئة استقبال المتدربين في اليوم الأول من خلال تعريفهم بالمؤسسة وأدوارها في الحماية التأمينية للعملاء من المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين.

وأطلق برنامج «علو» منتصف سبتمبر الماضي، ويعد أحد برامج المؤسسة العامة للتقاعد لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديها وتأهيل الشباب السعودي في إطار تطوير رأس المال البشري واستقطاب القدرات المميزة.