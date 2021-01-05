شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن ناصر يستعرض إنجازات الجوازات وخدماتها الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تسلم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تقريراً مفصلاً عن جهود ومنجزات إدارة الجوازات بالمنطقة خلال العام الماضي، وذلك خلال استقباله في مكتبه في الإمارة أمس، مدير جوازات المنطقة العميد أسامة بن عبدالله أبوملحة.

وقدم العميد أبوملحة، شرحاً مفصلاً عن التقرير وما تضمنه من منجزات وجهود بذلها منسوبو الإدارة خدمةً للمواطن والمقيم وتسهيل إجراءات سفرهم عبر المنافذ الجوية والبحرية وغيرها من الخدمات.

وثمن الأمير محمد بن ناصر، الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات خاصة الخدمات الإلكترونية، ما يسّر على المواطن والمقيم إنجاز أعماله دون الحاجة لمراجعة الإدارة، بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها القيادة الحكيمة لكل ما من شأنه تحقيق أفضل الخدمات.