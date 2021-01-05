شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان لـ «الأمانة»: أنجزوا المشاريع في أوقاتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بإنجاز المشاريع التنموية المعتمدة لأمانة وبلديات المنطقة في ميزانية العام الحالي في أوقاتها المحددة، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مثمناً ما يحظى به قطاع البلديات من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

واستعرض المشاريع المعتمدة لأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في ميزانية هذا العام، خلال لقائه في مكتبه بالإمارة أمس أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ.

وناقش اللقاء سير العمل في المشاريع التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها.