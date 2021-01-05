شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: الأفكار الضالة تخالف منهجنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ثمن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الجهود المبذولة في سبيل نشر الوعي والدعوة للخير والنماء والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة التي تخالف منهج هذه البلاد القائم على القرآن الكريم والسنة النبوية.

ودشَّن خلال استقباله بمكتبه بقصر الحكم أمس، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس، البرنامج الدعوي «الأسرة والإجازة» الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض.

وشاهد فيلما تعريفيًّا عن البرنامج الذي يُعنى بتوعية أفراد المجتمع وإرشادهم لكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويعزز ويرسخ في نفوسهم قيم الانتماء والمواطنة ومبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر ويحذرهم من الفرق الضالة والجماعات المنحرفة.