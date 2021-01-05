شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..آلية تعويض العميل إذا ثبت أن ارتفاع فاتورة المياه بسبب تسريب الخزان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، كيفية تعويض العميل إذا ثبت أن سبب ارتفاع الفاتورة يعود لتسريب بالخزانات.

وأكد الموكلي أنه يتم تعويض العميل بأثر رجعي عن الفارق المدفوع، مشيراً إلى أن هذا قراراً وزارياً، وأن التعويض يتم بطريقتين، إما أن يتم وضع الفارق للعميل كرصيد، أو أن يسترد الفارق نقداً.

وقال: " أولى الخطوات هو حق العميل في الاعتراض على ارتفاع الفاتورة خلال 60 يوماً ، ثم يأتي إجراء الكشف عن الخزان، وتصليحه من التسريب ".

وأوضح أنه بعد التصليح يتم مراقبة الاستهلاك لمدة شهر، فإذا انخفض معدل الاستهلاك، يتم معالجة الفرق بين الاستهلاك قبل إصلاح الخزان وبعد إصلاحه، بأثر رجعي منذ بداية الارتفاع في الفاتورة .