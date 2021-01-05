شكرا لمتابعة خبر عن أبشر توضح آلية التعامل مع رسالة "إيقاف خدمات صاحب الهوية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر مجددا آلية التعامل مع الرسالة التي تصل للمستفيدين تخطرها بإيقاف خدمات صاحب الهوية.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنه في حال ورود الرسالة المشار إليها، يتم الدخول لحساب المستفيد بمنصة أبشر واختيار أيقونات:" الخدمات الإلكترونية - الاستعلام عن قيود السفر وتقديم الخدمات"، وذلك عبر الرابط هنا

وكانت المنصة قد تلقت تساؤل من إحدى المستفيدات قالت فيه: وصلت للوالد رسالة بأنه تم إيقاف خدمات صاحب الهوية، وبدخولي على موقع أبشر ما عرفت السبب؟.