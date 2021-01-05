جاريد كوشنر يشارك في «قمة العلا».. غدًا الثلاثاء

أكدت وسائل إعلام، أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب، سيحضر القمة الخليجية، غدًا الثلاثاء، في العلا، وذلك بعد الاتفاق على التوقيع على المصالحة الخليجية بين السعودية وقطر.

وأوضحت العربية أن كوشنر سيحضر القمة الخليجية بالسعودية، وذلك بعدما أكد وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد الناصر، اليوم الإثنين، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم.

وأوضح وزير خارجية الكويت، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالين مع سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، وأمير قطر، تميم بن حمد، من أجل توقيع بيان قمة العلا.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أن الطرفين اتفقا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، وأضاف أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم.

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الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر