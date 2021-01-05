أمير الكويت يجري اتصالًا هاتفيًّا بولي العهد وأمير قطر

أجرى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، اتصالًا هاتفيًّا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، وأمير قطر تميم بن حمد.

كان وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد الناصر أكد، اليوم الإثنين، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم.

وأوضح وزير خارجية الكويت، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالين مع سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، وأمير قطر، تميم بن حمد، من أجل توقيع بيان قمة العلا.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، في وقت سابق، أن الطرفين اتفقا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، وأضاف أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم.