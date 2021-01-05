الشيخ «المنيع»: 7 حالات يستحق فيها الفقير الزكاة خاصة «زواجه»

أوضح عضو هيئة كِبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم صرف الزكاة لمن يريد الزواج ولا يملك المال.

وقال الشيخ المنيع، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية»، إذا أُعطى المسكين من الزكاة ما يساعده على الزواج؛ فلا مانع في ذلك بل هو مصرف من مصارفه؛ لأنه فقير محتاج وإعفاف نفسه عن الفواحش يعتبر من الأمور التي تقتضيها الحال.

وأضاف: إن صرف الزكاة للفقير سواء لأكله أو شربه أو ملبسه أو مسكنه أو تعليمه أو علاجه أو ما يحفظ له كرامته وشرفه وبعده عن الفاحشة؛ يعد من المقتضيات التي يحبذ إعطاء المسكين الزكاة من أجلها.

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