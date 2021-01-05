اخبار السعوديه

أمير قطر يعلن المشاركة في «قمة العلا».. غدًا الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - بعد الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية..

أعلن أمير قطر تميم بن حمد، حضور القمة الـ41 لقادة ، التي تعقد غدًا الثلاثاء، في العلا.

ويأتي ذلك بعدما أكد وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد الناصر، اليوم الإثنين، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين وقطر اعتبارًا من مساء اليوم.

وأوضح وزير خارجية الكويت، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالين مع سمو ولي العهد، الأمير (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، وأمير قطر، تميم بن حمد، من أجل توقيع بيان قمة العلا.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أن الطرفين اتفقا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، وأضاف أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم.

اقرأ أيضًا:

الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا