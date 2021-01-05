صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخص قام بنشل امرأة مشاركة في فعاليات رالي داكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.