إتلاف 1500كجم من الأسماك

وجرى ضبط موقعي «أحواش» مخالفة بحي «القوزين» التابع لبلدية المليساء لتخزين الأسماك بطرق عشوائية وغير نظامية، حيث جرى إتلاف 1500 كجم من الأسماك الفاسدة، كما نفذت البلدية أعمال الرقابة على المستودعات بحي السروات بزيارة 27 مستودعاً أغلق منها 6 مستودعات وتوقيع مخالفات على 11 مستودعا بمشاركة الجهات ذات العلاقة، كما أزالت البلدية 6 حظائر إبل وأتلفت 38 من أوعية الحليب بحي القوزين.
وواصلت بلدية جدة التاريخية جهودها الميدانية في تعقب الباعة الجائلين، حيث جرى مصادرة 1.143 كجم من بسطات الخضروات والعطورات وغيرها من البسطات العشوائية في النطاق.
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