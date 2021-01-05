2 مليار تبرعات للمنصات الإلكترونية

أسهم المجتمع السعودي بعطاء تجاوز أكثر من ملياري ريال عبر منصات جمع التبرعات الإلكترونية الرسمية، خلال عام 2020، خصوصا خلال فترة جائحة كوفيد 19، من خلال منصات «فرجت» لدعم السجناء المدينين، و»سكني» لدعم حصول الفئات الأقل دخلا على مسكن ملائم، و»الوطنية» للتبرعات، و»زكاتي» لزكاة الأفراد، و»وقفي»، و»صندوق الوقف الصحي» و»الصندوق المجتمعي».

عطاء ومساهمات

جاء ذلك في سياق تقرير «آفاق القطاع غير الربحي» الصادر عن مؤسسة الملك خالد، حيث أشار التقرير إلى حصول كل من صندوق «الوقف الصحي» و»الصندوق المجتمعي» على الحصة الأكبر من العطاء هذا العام بدعم من مساهمات القطاع الخاص.

وشهد العامان الماضيان إطلاق عدد من المنصات الحكومية لجمع التبرعات لخدمة قضية اجتماعية محددة، كإطلاق سراح المتعسرين عن سداد الديون عبر منصة فرجت، وتوفير الإسكان الميسر للمحتاجين عبر منصة جود الإسـكان. ولقيت هذه المنصات تفاعلا كبيرا آمنا من قبل المجتمع السعودي، خصوصا خلال شهر رمضان وجائحة كورونا.

سلوكيات العطاء

أشار التقرير إلى أن 36% من السعوديين يفضلون التبرع عن طريق الحساب البنكي عن التبرع النقدى المباشر للمنظمات غير الربحية، وأوضح أنه ما زالت الأرقام والمسوح لتحديد إجمالي قيمة العطاء السنوية في المملكة مفقودة، وعملت المؤسسة مع الهيئة العامة للإحصاء لقياس سلوكيات العطاء في المجتمع السعودي للوقوف على أهم التوجهات في هذا الجانب.

وأبان التقرير أن حجم التبرعات لمنصة «فرجت» وصل 187.017.430 ريالا استفاد منها 1356 محكوما، بينما بلغ حجم التبرعات لمنصة «جود الإسكان» التي تقوم بتوفير مسكن للأسر الأشد حاجة، أو دعم الإيجار للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبلغ إجمالى العطاء للمنصة 368.512.607 ريالات خدمت 18.979 مستفيدا.

مالية وعينية

لفت التقرير إلى إطلاق صندوق الوقف الصحي السعودي مبادرة لاستقبال واستقطاب المساهمات المالية والعينية من جميع شرائح المجتمع لمساندة الجهات الحكومية التي تقوم بجهود الاستجابة لجائحة كورونا. وخصص الصندوق لهذه المبـادرة حسابا بنكيا لاستقبال المساهمات المالية والعينية الطبية، وبلغت في مجملها أكثر من مليار ريال.

الصندوق المجتمعي

تطرق التقرير إلى قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية، اسـتجابة لجائحة كورونا ورغبة فـي التخفيف من أثر الجائحة على الفئات الأقل حظا، بإنشاء الصندوق المجتمعي لتحويل الدعم المجتمعي إلى المستفيدين عبـر جمعيات معتمدة مـن قبل الوزارة، وبلغ إجمالي العطاء إلى الصندوق المجتمعي 471.355.465 ريالا.

حجم التبرع

الصندوق المجتمعي

471.355.465 ريالا

الصندوق الصحي السعودي

مليار ريال

جود الإسكان

368.512.607 ريالات

فرجت

187.017.430 ريالا

أخری

100.000.000 ريال

أبرز المساهمين

جهات حكومية

316.893.300 ريال

القطاع المصرفي

101.084.000 ريال

القطاع الخاص

27.350.039 ريالا

المؤسسات المانحة

23.900.000 ريال

الأفراد

2.128.126 ريالا