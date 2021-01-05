2 مليار تبرعات للمنصات الإلكترونية

عطاء ومساهمات
جاء ذلك في سياق تقرير «آفاق القطاع غير الربحي» الصادر عن مؤسسة الملك خالد، حيث أشار التقرير إلى حصول كل من صندوق «الوقف الصحي» و»الصندوق المجتمعي» على الحصة الأكبر من العطاء هذا العام بدعم من مساهمات القطاع الخاص.
وشهد العامان الماضيان إطلاق عدد من المنصات الحكومية لجمع التبرعات لخدمة قضية اجتماعية محددة، كإطلاق سراح المتعسرين عن سداد الديون عبر منصة فرجت، وتوفير الإسكان الميسر للمحتاجين عبر منصة جود الإسـكان. ولقيت هذه المنصات تفاعلا كبيرا آمنا من قبل المجتمع السعودي، خصوصا خلال شهر رمضان وجائحة كورونا.
سلوكيات العطاء
أشار التقرير إلى أن 36% من السعوديين يفضلون التبرع عن طريق الحساب البنكي عن التبرع النقدى المباشر للمنظمات غير الربحية، وأوضح أنه ما زالت الأرقام والمسوح لتحديد إجمالي قيمة العطاء السنوية في المملكة مفقودة، وعملت المؤسسة مع الهيئة العامة للإحصاء لقياس سلوكيات العطاء في المجتمع السعودي للوقوف على أهم التوجهات في هذا الجانب.
وأبان التقرير أن حجم التبرعات لمنصة «فرجت» وصل 187.017.430 ريالا استفاد منها 1356 محكوما، بينما بلغ حجم التبرعات لمنصة «جود الإسكان» التي تقوم بتوفير مسكن للأسر الأشد حاجة، أو دعم الإيجار للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبلغ إجمالى العطاء للمنصة 368.512.607 ريالات خدمت 18.979 مستفيدا.
مالية وعينية
لفت التقرير إلى إطلاق صندوق الوقف الصحي السعودي مبادرة لاستقبال واستقطاب المساهمات المالية والعينية من جميع شرائح المجتمع لمساندة الجهات الحكومية التي تقوم بجهود الاستجابة لجائحة كورونا. وخصص الصندوق لهذه المبـادرة حسابا بنكيا لاستقبال المساهمات المالية والعينية الطبية، وبلغت في مجملها أكثر من مليار ريال.
الصندوق المجتمعي
تطرق التقرير إلى قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية، اسـتجابة لجائحة كورونا ورغبة فـي التخفيف من أثر الجائحة على الفئات الأقل حظا، بإنشاء الصندوق المجتمعي لتحويل الدعم المجتمعي إلى المستفيدين عبـر جمعيات معتمدة مـن قبل الوزارة، وبلغ إجمالي العطاء إلى الصندوق المجتمعي 471.355.465 ريالا.
حجم التبرع
الصندوق المجتمعي
471.355.465 ريالا
الصندوق الصحي السعودي
مليار ريال
جود الإسكان
368.512.607 ريالات
فرجت
187.017.430 ريالا
أخری
100.000.000 ريال
أبرز المساهمين
جهات حكومية
316.893.300 ريال
القطاع المصرفي
101.084.000 ريال
القطاع الخاص
27.350.039 ريالا
المؤسسات المانحة
23.900.000 ريال
الأفراد
2.128.126 ريالا
كانت هذه تفاصيل خبر 2 مليار تبرعات للمنصات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.