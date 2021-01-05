احترازات ببارق الشتوي

دشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، فعاليات مهرجان بارق الشتوي لهذا العام 2021، في القرية التراثية جنوب المحافظة بحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية ومشايخ القبائل والأهالي.

وتجول المحافظ في أقسام المهرجان والقرية، واستمع لشرح عن محتوياتهما من معارض تسوق وأسر منتجة ومتاحف أثرية وفن تشكيلي، ومعرض تصوير، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية والتدابير الصحية.

وشملت فقرات الحفل قصيدة للشاعر عبدالله الغامدي، فيما تغنى بالوطن الفنان عامر محمد البارقي.