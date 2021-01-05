احترازات ببارق الشتوي

وتجول المحافظ في أقسام المهرجان والقرية، واستمع لشرح عن محتوياتهما من معارض تسوق وأسر منتجة ومتاحف أثرية وفن تشكيلي، ومعرض تصوير، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية والتدابير الصحية.
وشملت فقرات الحفل قصيدة للشاعر عبدالله الغامدي، فيما تغنى بالوطن الفنان عامر محمد البارقي.
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