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متابعة مشروعات أمانة تبوك

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اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، على تقرير مفصل عن المشروعات المعتمدة، لأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في ميزانية هذا العام.

جاء ذلك خلال لقائه أمين منطقة تبوك، المهندس درويش آل محفوظ، وناقش خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، ووجه الأمير فهد بن سلطان بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون بالأمانة، مشيدا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة، من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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