متابعة مشروعات أمانة تبوك

جاء ذلك خلال لقائه أمين منطقة تبوك، المهندس درويش آل محفوظ، وناقش خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، ووجه الأمير فهد بن سلطان بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون بالأمانة، مشيدا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة، من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
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