الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

السليمان: الأنظار تتجه غدًا للعلا أملًا أن تعكس المرايا واقعًا جديدًا للعلاقات الخليجية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الكاتب خالد السليمان أن أنظار الخليجيين تتجه، يوم غد الثلاثاء، نحو قاعة مرايا في قلب العلا يأملون في أن تعكس المرايا واقعًا جديدًا للعلاقات الخليجية بنفس نقاء انعكاس صور الطبيعة الخلابة المحيطة به.

جاء ذلك تعليقًا من السليمان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على انعقاد القمة الخليجية الحادية والأربعين غدًا؛ استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تعقد القمة لأول مرة في العلا شمال غرب السعودية.

وجاء اختيار العلا لاستضافة هذه القمة ليعكس رسالة المملكة التي ترغب في إيصالها للأشقاء في الخليج، والتي مفادها أن العلا لطالما كانت محطة تتلاقى فيها الحضارات والشعوب منذ أقدم الأزمنة، بسبب موقعها الإستراتيجي على طريق التجارة البري قبل الإسلام ومن ثم على طرق الحج في الفترة الإسلامية، وهو ما يؤكد روابط الصلة القوية بين شعوب الخليج العربي.

