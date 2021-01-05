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فيديو.. حكم صرف الزكاة لمن يريد الزواج ولا يملك المال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

فيديو.. حكم صرف الزكاة لمن يريد الزواج ولا يملك المال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم صرف الزكاة لمن يريد الزواج ولا يملك المال.

وأضاف المنيع في حواره إلى برنامج فتاوى المذاع على قناة أنه إذا أعطى المسكين من الزكاة ما يساعده على الزواج فلا مانع في ذلك، بل هو مصرف من مصارفه؛ لأنه فقير محتاج، وإعفاف نفسه عن الفواحش يعتبر من الأمور التي تقتضيها الحال.

وتابع أن صرف الزكاة للفقير سواء لأكله أو شربه أو ملبسه أو مسكنه أو تعليمه أو علاجه أو ما يحفظ له كرامته وشرفه وبعده عن الفاحشة؛ يعد من المقتضيات التي يحبذ إعطاء المسكين الزكاة من أجلها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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