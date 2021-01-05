ما هو رقم نون السعودية؟ وخطوات الشراء من على الموقع

موقع نون هو من أكبر مواقع التسوق عبر الإنترنت، حيث يقدم العديد من المزايا للعملاء، مثل تنوع المنتجات وكثرتها بجانب سرعة الشحن وعروض الأسعار، بجانب الفرص الوظيفية لمحبي التسويق، وأكثر ما يميز نون خدمة العملاء، التي تهتم بالرد على جميع الاستفسارات وتسعى لحل المشاكل بشكل مستمر، وسنوضح لكم في هذا المقال رقم نون السعودية لإرسال الشكاوي أو لأي استفسارات.

ما هو رقم نون السعودية؟

متجر نون هو متجر إلكتروني مفتوح ومتنوع، يضم العديد من المنتجات المختلفة، سواء للشعر أو البشرة أو الملابس أو الأحذية أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وغيرهم، ويمكنكم التواصل معهم عبر رقم نون السعودية وهو: 8001160210 طوال اليوم، أما عن معلومات التواصل مع متجر نون بشكل عام فهي:

الرقم الموحد لمتجر نون: 0097180038888.

الخط الساخن للشكاوى: 8001160210.

البريد الإلكتروني: [email protected]

كيفية الشراء عبر نون

يمكنك الشراء من متجر نون بخطوات بسيطة كالآتي:

قم بالدخول إلى متجر نون. قم بإنشاء حساب عن طريقة كتابة بريدك الإلكتروني واسم مستخدم وكلمة مرور سهل تذكرها وقوية. تصفح المنتجات المعروضة على الموقع وحدد المنتج الذي تريده. قم بالضغط على إضافة لعربة التسوق. حدد عنوانك ثم حفظ ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة لك. قبل وصول المندوب سيتم إرسال رسالة إليك.

يمكنك التواصل مع رقم نون السعودية، في حالة واجهتك أي مشكلة في الشراء أو في المنتج بعد وصوله لك.