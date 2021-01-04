شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص سرق امرأة مشاركة في «رالي داكار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة تربة تقبض على شخص قام بنشل امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة - بفضل الله - من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.