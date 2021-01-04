شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الشرقية: موافقة نهائية لتنفيذ معابر بين «الفاخرية وطيبة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، عبدالهادي الشمري، الحصول على الموافقة النهائية لتنفيذ معابر بين حيي الفاخرية وطيبة.

وقال عبر "تويتر": "أزف البشرى لأهلي أهالي أحياء الشعلة وطيبة والندى بالحصول على الموافقة النهائية لتنفيذ معابر بين حي الفاخرية وحي طيبة. أتطلع وزملائي في بلدي الشرقية والأمانة إلى الشروع في التنفيذ".

وقدم الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما اللامحدود والشكر أيضا لأمانة المنطقة.