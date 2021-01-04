الرئيس التنفيذي لشركة المياه : 40% فقط من المستفيدين منتظمون في سداد الفواتير!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، محمد الموكلي، أن معدلات النمو في تغطية الصرف الصحي خلال الأربع سنوات الأخيرة أعلى من المياه، وطموح الشركة أن تصل إلى “سعودية بلا صهريج”.

وتابع الموكلي، في تصريحات إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن مستوى تغطية المياه في المملكة 84%، والصرف 58%، وتستهدف الشركة الوصول إلى 90% مياه و67% في الصرف الصحي بحلول 2025، أما في 2030 فتطمح في الارتفاع بتغطية المياه إلى 100% وبالصرف إلى ما فوق 95%.

وأضاف: لا يمكن أن نتيح للمستفيد الاعتراض على الفاتورة كل شهر، وإذا ثبت أن سبب ارتفاع الفاتورة تسريب بالخزانات نعوض العميل بأثر رجعي عن الفارق المدفوع بواحدة من صورتين: إما أن نضع له الفارق كرصيد، أو أن يسترد الفارق نقدًا.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن 40% فقط من المستفيدين منتظمون في سداد فواتير المياه، و23% من المستفيدين لم يسبق لهم سداد فواتير، موضحًا أن كل من اشتكي على فاتورة واتضح أن السبب تسرب تمت معالجته، ويتم عمل تسوية له تلقائيًّا، كما أنه لا يتم فصل المياه عن العميل طالما كانت شكواه تحت المعالجة.

