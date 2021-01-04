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تميم بن حمد يترأس وفد قطر في القمة الخليجية اليوم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-05

تميم بن حمد يترأس وفد قطر في القمة الخليجية اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفد بلاده اليوم في القمة الخليجية التي تستضيفها العلا.

وقال الديوان الأميري: إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد اليوم الثلاثاء في محافظة العلا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين وقطر اعتبارًا من مساء أمس الاثنين.

وأعلن أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أجرى أنه اتصالًا بولي العهد الأمير وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ41 لقادة دول الثلاثاء في مدينة العلا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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