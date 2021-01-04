قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن قمة العلا لقادة دول الخليج غدًا ستكون تاريخية بامتياز.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح.

وتستضيف المملكة يوم غد الثلاثاء القمة الخليجية الحادية والأربعين استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تعقد القمة لأول مرة في العلا شمال غرب السعودية.

وجاء اختيار العلا لاستضافة هذه القمة ليعكس رسالة المملكة التي ترغب في إيصالها للأشقاء في الخليج، والتي مفادها أن العلا لطالما كانت محطة تتلاقى فيها الحضارات والشعوب منذ أقدم الأزمنة، بسبب موقعها الإستراتيجي على طريق التجارة البري قبل الإسلام ومن ثم على طرق الحج في الفترة الإسلامية، وهو ما يؤكد روابط الصلة القوية بين شعوب الخليج العربي.

