شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. امرأة تتعرض للنشل أثناء مشاركتها في فعاليات رالي داكار والشرطة تطيح باللص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة تربة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع متداول يقوم بنشل امراة أثناء مشاركتها في فعاليات رالي داكار.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم القبض على المتهم، مشيرة إلى أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وكان انتشر مقطع فيديو لإمرأة تتعرض للنشل أثناء مشاركتها في فعاليات رالي داكار، مما أثار المقطع غضب واستياء متداوليه الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة ضبط هذا الشخص وتوقيع عقوبة صارمة بحقه.