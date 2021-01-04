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أنور قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، إننا أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.

وأضاف " قرقاش ":" نحرص عبر قمة العلا أن يكون أمن وإستقرار وإزدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى "، موضحا:" أمامنا المزيد من العمل ونحن في الإتجاه الصحيح ".

 

وكان صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- صرح بأن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد سموه ـ حفظه الله ـ أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون - بحول الله - قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.

وسأل سموه العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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