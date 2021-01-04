شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تمنح الضوء الأخضر لقطر بفتح الأجواء والحدود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافقت المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.

‏وكان وزير الخارجية الكويتي، أكد أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة

وأشار وزير الخارجية الكويتي:" الشيخ نواف أجرى اتصالين بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله - وأمير قطر ‎".

وجاء إعلان الكويت عن الاتفاق على التوقيع على بيان العلا الذي سيكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية مساء اليوم.