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المملكة تمنح الضوء الأخضر لقطر بفتح الأجواء والحدود

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافقت المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين وقطر.

 

‏وكان وزير الخارجية الكويتي، أكد أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة

وأشار وزير الخارجية الكويتي:"  الشيخ نواف أجرى اتصالين بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير - حفظه الله -  وأمير قطر ‎".

وجاء إعلان الكويت عن الاتفاق على التوقيع على بيان العلا الذي سيكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية مساء اليوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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