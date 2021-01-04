شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من "الجبير" بعد منحه جائزة الاعتدال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير على منحه جائزة الاعتدال لعام 2020.

وقدم الجبير الشكر للأمير خالد الفيصل ولمعهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك نظير جهوده المميزة والواضحة التي مثّلت المملكة في المحافل الدولية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: "إن كل ما قمت وأقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة" .

وفي وقت سابق، أعلن الأمير خالد الفيصل خلال حفل أقيم اليوم الاثنين، أن فوز الوزير عادل الجبير بالجائزة نظير جهوده المميزة في تمثيل المملكة ارتكازاً على مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية، ودوره في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة المستمدة من قيم التسامح والطرح الفكري والسياسي المعتدل.