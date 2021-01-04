شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن مصنع للخمور في الرياض يديره 3 وافدين " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الأجهزة ‎الأمنية في الرياض، من الكشف عن مصنع للخمور في حي ‎الشرفية، يديره 3 وافدين من الجنسية الإثيوبية.

وعثرت الأجهزة الأمنية على 9 براميل و4 خزانات و31 قارورة جميعهم مملؤة بمادة الخمر المصنع، بالإضافة إلى وجود أدوات عديدة لتصنيع الخمر، حيث جرى إيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية ضدهم.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية، ضبطت شخصين تورطا بانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة وتهديدهم بأسلحة بلاستيكية مزيفة.

وتبين أن المتهمَـين مواطنان في العقد الثاني والثالث من العمر، وقد أقرا بارتكابهما لـ63 حـادثة سلب وفق الأسلوب الإجرامي المشار إليه في مدينة الدمام والظهران والقطيف.