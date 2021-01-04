شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. استشاري يُثير الجدل بتصريح صادم عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المتحور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري الطب الوقائي ومكافحة العدوى الدكتور، عبدالرحمن آل قير، إن فيروس كورونا المتحور يصيب الأطفال أكثر من البالغين والمسنين.

وأضاف " آل قير " خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" التدني الملحوظ في عدد الحالات نتيجة الإجراءات الوقائية التي طبقت في كافة أنشطة الحياة سواء الأعمال والأنشطة والفاعليات والأماكن العامة وأماكن العمل، بالإضافة إلى الإجراءات المنفذة في المنافذ والتعليم عن بعد، فهذه كلها لها أثر كبير جدًا ".

وحث " آل قير "، على الاستمرار في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة أخذ اللقاح، لافتا إلى أن السلالة الجديدة تصيب الأطفال الأقل من 15 سنة بشكل عالي لأن سرعة انتقاله أكبر.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 166 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 354,609 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 10 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6256 حالة.