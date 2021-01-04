شكرا لمتابعة خبر عن العدل توضح إجراءات الوكالة في حال أصيب الموكل بغييوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل الإجراء المتبع في حال الرغبة بعمل توكيل لشخص آخر لإنجاز المعاملات، سواء كان الشخص الموكِّل مدركا، أو لم يكن مدركا، كأن يكون في غيبوبة.

وقالت العدل أن الشخص إذا كان غير مدرك فيمكن استخراح صك ولاية عليه، ولوليه إدارة أموره المالية أو التوكيل على ذلك بحسب ما ينص عليه في صك الولاية.

وأضافت أن الشخص المدرك يمكنه التوكيل لدى أحد الموثقين أو تحميل تطبيق وزارة العدل وطلب خدمات كتابات العدل المتنقلة.