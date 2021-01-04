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شاهد.. حرب الهرفي يوجه نصيحة هامة للجميع بعد تردده في تلقي لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تلقى استشاري أمراض الحساسية والربو، الدكتور حرب الهرفي، لقاح كورونا المستجد " كوفيد 19 "، بعد تأكده من سلامته وموثوقيته.

وأضاف " الهرفي "، في مقطع متداول أنه لن يتلقى لقاح كورونا، ولكن بعد التأكد من موثوقيته وسلامته عبر دراسات علمية، موضحا أنه يعطي مناعة لفترة طويلة تمتد لأكثر من 6 أشهر، عزم على تلقيه.

وأبان أن التطعيم آمن، وأن المناعة التي يعطيها جيدة ومستمرة وبدون أي أعراض جانبية، موجها نصيحة للجميع بتلقي اللقاح بعد أن وفرته الدولة لجميع المواطنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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