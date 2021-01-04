شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حرب الهرفي يوجه نصيحة هامة للجميع بعد تردده في تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تلقى استشاري أمراض الحساسية والربو، الدكتور حرب الهرفي، لقاح كورونا المستجد " كوفيد 19 "، بعد تأكده من سلامته وموثوقيته.

وأضاف " الهرفي "، في مقطع متداول أنه لن يتلقى لقاح كورونا، ولكن بعد التأكد من موثوقيته وسلامته عبر دراسات علمية، موضحا أنه يعطي مناعة لفترة طويلة تمتد لأكثر من 6 أشهر، عزم على تلقيه.

وأبان أن التطعيم آمن، وأن المناعة التي يعطيها جيدة ومستمرة وبدون أي أعراض جانبية، موجها نصيحة للجميع بتلقي اللقاح بعد أن وفرته الدولة لجميع المواطنين.