شكرا لمتابعة خبر عن " إجازة 4 أشهر بأجر كامل " مفاجأة سارة من الموارد البشرية للموظفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية، إلى الإجازات المستحقة للمرأة العاملة وفق مبادرة " تحسين العلاقة التعاقدية "، إحدى مبادرات التحول الوطني.

وأبانت الوزارة أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل مدتها 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل تاريخ الوضع، ولها الحق في تمديد شهر دون أجر.

وأضافت الوزارة:" يحق لها في حال إنجابها لطفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته مرافقتها له، إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد إجازة الوضع، ولها الحق في تمديدها شهرا آخر من دون أجر ".

وأوضح النظام أن المرأة العاملة لها الحق في إجازة عدة الوفاة، ومدتها 4 أشهر وعشرة أيام بأجر كامل، ولها الحق بالتمديد إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، وفيما يخص المرأة العاملة غير المسلمة التي يُتوفى زوجها فلها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوما.