شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تكشف عن طريقة تعديل البيانات في منصة التوظيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن آلية تعديل البيانات في منصة التوظيف لديها، بشكل صحيح.

ولفتت المنصة، عبر حسابها " الصحة 937 "، إلى أنه في حال وجود مشكلة أثناء تسجيل البيانات في بوابة التوظيف يمكن التواصل مع الرقم 920009080 خلال أوقات العمل الرسمي.

يذكر أنه يتم الحصول على خدمة التوظيف من وزارة الصحة، من خلال بوابة الوزارة، على ألَّا يكون الموظف على رأس العمل في وزارة الصحة، وتكون استجابة الموقع بعد الانتهاء من فترة الإعلان بعدة أيام، ويمكن للمتقدم التسجيل في بوابة التوظيف طوال العام، وفي حال الإعلان عن الوظائف يمكنه التقديم عليها وتسجيل الرغبات وبعد ذلك تتم الإجراءات المتبعة حسب النظام.