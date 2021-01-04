شكرا لمتابعة خبر عن أول تحرك من بلدية المجاردة بعد ذبح عامل لـ " حاشي أجرب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت بلدية المجاردة غلق ملحمة شهيرة بالمحافظة بعد بلاغ مواطن عن ذبح "حاشي أجرب" في مسلخ المحافظة عصر أمس الأحد.

تفصيلا، أقدم أحد العمالة الوافدة والذي يعمل في ملحمة بوسط المحافظة على ذبح "حاشي أجرب" داخل مسلخ المحافظة بعد طرده من طبيب المسلخ في المرة الأولى، وبمساعدة العمالة قام بذبحه بنفسه أثناء خروج الطبيب لصلاة العصر، والذي صادف وجود مواطن قام بتوثيق عملية ذبح الحاشي الأجرب، وتقدم ببلاغ للجهات المختصة.

وأكدت بلدية محافظة المجاردة انه تمت مباشرة الواقعة، وإغلاق الملحمة، وسيتم تطبيق النظام بحق الوافد.