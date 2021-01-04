عادل الجبير بعد منحه جائزة «الاعتدال» لعام 2020: شكرًا أمير مكة

تقدم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بجزيل الشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ولمعهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز على تشريفه بمنحه جائزة الاعتدال لعام 2020.

وقال الجبير، عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: «كل ما قمت وأقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله-».

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أعلن فوز الجبير بجائزة الاعتدال للعام 1441هـ -2020م .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، نائب رئيس أمناء الجائزة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وعميد معهد الاعتدال الأمين العام للجائزة الدكتور الحسن يحيى المناخرة.

وتحدث الأمير خالد الفيصل، قائلًا: «يسعدني أن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 1441هـ -2020م وهو عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، نظير جهوده المميزة، والواضحة والتي مثّلت المملكة في المحافل الدولية، مستندًا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، والتي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادةً وشعبًا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في كل المحافل والمنصات الدولية».

وأضاف: «تقاطعت جهود وزير الدولة للشؤون الخارجية وإسهاماته مع أحد أهم أهداف الجائزة وهو إبراز الصورة الحقيقي، والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في المحافل العالمية».

وتم ترشيح أكثر من 141 جهة، وشخصية للجائزة في مجالات الإنسان والمجتمع، والسياسة والدبلوماسية، والفكر والمعرفة، والعلوم والتقنية ووقع الاختيار على خصية الجبير لجهوده الكبيرة في الاعتدال.

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