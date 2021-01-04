«المصالحة الخليجية».. مجلس التعاون يرحب بالتقارب السعودية القطري

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الإثنين، بفتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر، الذي أعلنه وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح.

وأكد الحجرف أن هذه الخطوة والتي تأتي عشية انعقاد الدورة 41 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة العلا، والتي تنطلق أعمالها، غدًا الثلاثاء، إنما يعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة والتي تنعقد في ظل ظروف استثنائية.

وبين أن أبناء مجلس التعاون يعلقون على القمة الكثير من الآمال بهدف تعزيز قوة ومنعة المجلس وتماسكه والحفاظ على مكتسباته، وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والتي كانت دائما المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة المجلس والذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدولة والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه.

وأكد الحجرف بأن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة يتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار.

ورفع الحجرف الشكر والتقدير والتهنئة لقادة دول المجلس في هذا اليوم المبارك وإلى أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذين يشهدون بداية مرحلة جديدة من مسيرتنا المباركة يقودها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بعون الله وتوفيقه لتحقيق الخير والنماء والأمن والازدهار للمجلس ودوله وأبنائه.

وختم الحجرف حديثه بالدعاء إلى الله أن يحفظ مجلس التعاون ويحفظ قادته وشعوبه من كل شر ومكروه ليستمر في أداء مهامه في تعزيز التضامن الخليجي و العربي، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد الناصر، اليوم الإثنين، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم.

وأوضح وزير خارجية الكويت، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالين مع سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، وأمير قطر، تميم بن حمد، من أجل توقيع بيان قمة العلا.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أن الطرفين اتفقا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، وأضاف أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم.

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الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر