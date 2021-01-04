«الجهيني»: حالة ممطرة قوتها بين السواحل الغربية والقصيم والرياض

توقع الخبير المناخي، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية، الدكتور زياد الجهني، حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع.

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنه من المتوقع حالة ممطرة ما بين خفيفة ومتوسطة نهاية الأسبوع الجاري تتركز قوتها ما بين سواحل ووسط المناطق الغربية وجنوبها ومنطقتي القصيم والرياض.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس غدٍ الثلاثاء، سماء غائمة جزئيًّا، تتخلَّلها سحب رعدية ممطرة، على مرتفعات مناطق: «جازان، عسير، الباحة، ومكةَ المكرمة»، مع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق: «حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، والشرقية» والمرتفعات الجنوبية الغربية.

اقرأ أيضًا:

مركز الأرصاد يعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية على 4 مناطق

الحصيني: استمرار الحالة الجوية الثامنة في إجازة الفصل الدراسي الأول

الراصد علي الحربي: النشاط المطري يبدأ فعليًّا.. الأربعاء المقبل