«قمة العلا».. باحث كويتي ينوَّه بإرادة القادة.. ويتطرق إلى الملف الأمني

قال الباحث السياسي الكويتي الدكتور فهد المكراد، إن اجتماعات الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها، غدًا الثلاثاء، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية سيكون الملف الأمني فيها أولوية.

وأضاف «المكراد» لـ«الإخبارية»، إن منظومة مجلس التعاون الخليجي من أقدم المنظومات العربية في المنطقة؛ لذلك حافظة على ديمومتها ووجودها، وستجل الإرادة السياسية للقادة استمرار قاطرة المجلس، مشيرًا إلى أهمية أن تنصب الجهود على إعادة النظر في منظومة المجلس، وتتشكل خارطة طريق استثنائية في ظل أجواء متوترة في المنطقة؛ ما يؤثر في الأمن الاستراتيجي بدول المجلس ككل.

وتصدر اجتماعات الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي المقرر عقده، غدًا الثلاثاء، في محافظة العلا، عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الملف الاقتصادي، وجائحة كورونا والعلاقة مع إيران، فضلًا عن ملف «الاتحاد الخليجي»، مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في ظل جائحة كورونا ومحاولة استعادة التعافي الاقتصادي بعد تلك الجائحة التي ضربت العالم، فضلًا عن الملفات السياسية والتي أبرزها «العلاقة مع إيران»، وذلك بعد تولي الإدارة الأمريكية المقبلة خلال أيام وموقف دول مجلس التعاون الخليجي حال رغبة الإدارة الجديدة العودة للاتفاق النووي.

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