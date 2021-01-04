الرياض تتصدر مخالفات كورونا خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية أنه تم تحرير 15.7 ألف مخالفة للإجراءات ‏الاحترازية والتدابير الوقائية من ‏‏»‏COVID-19»، بمختلف مناطق المملكة، خلال أسبوع من ‏‏28 ديسمبر وحتى 4 يناير وحتى 12 إلى 18 /5 /1442.‏

وكشفت الإحصاءات عن تصدر الرياض قائمة المخالفات بـ ‏‏5056 مخالفة، تلتها مكة المكرمة بـ 2544 مخالفة، ثم القصيم ‏بـ 1970 مخالفة، والجوف 1447 مخالفة، والشرقية 1002 مخالفة.

بروتوكولات وقائية

يذكر أن الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع، أو في المناسبات الاجتماعية مثل العزاء والحفلات ونحوها، هو 50 شخصا. وتبلغ عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات» الوقائية، المعلنة في تاريخ 6 شوال 1441، 10 آلاف ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية وغيرها.

إجراءات معتمدة

تحددت عقوبة عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة علي 38 درجة مئوية بغرامة 1000 ريال، وتتضاعف هذه العقوبة في حال التكرار.

إجمالي المخالفات 15.7 الف

الرياض 5056

مكة المكرمة 2544

القصيم ‏1970

الجوف 1447

الشرقية 1002