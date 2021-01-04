العسل تجارة الملايين

يعد سوق العسل بمحافظة محايل عسير أحد أهم معالم منطقة عسير خاصة، ويعد من أهم أسواق العسل كقوة شرائية ومعروض لمنتجات العسل في جميع مناطق المملكة بشكل عام، إذ يمتاز العسل التهامي بتنوعه وجودته العالية.

أشهر الأسواق

تزدهر الحركة الشرائية في سوق محافظة محايل عسير للعسل مع بدء موسمي عسل السدر والسمر التي تتزامن مع بدء الإجازة خاصة السدر.

ويقول رئيس رابطة العسل بمحافظة محايل عسير محمد أحمد الحيلي: إن سوق محايل يعد من أشهر الأسواق على مستوى المنطقة خاصة والمملكة بشكل عام لما يمتاز به من قوة شرائية تصل إلى مليون ريال يوميا خاصة في موسم جني عسل السدر هذه الأيام، والذي يستمر لمدة شهر ويصل ما يباع خلال هذا الشهر أكثر من 30 مليون ريال، في حين تصل القوة الشرائية في موسم جني محصول عسل السمر إلى أكثر من 600 ألف ريال يوميا.

معروضات متنوعة

أضاف الحيلي أن عمر السوق أكثر من 40 عامًا يرتاده تجار العسل من الطائف وجازان ومناطق سراة عسير إضافة إلى سكان جميع مناطق تهامة.

وتحدث عن موقع سوق العسل بقوله أنه مميز كموقع ويتوسط المحافظة، وأصبح معروفًا لدى الجميع من أهالي محايل ومنطقة تهامة بصفة عامة وزوار محايل خاصة الذين يحرصون على زيارته ومشاهدة معروضات العسل المتنوعة والمتميزة والتسوق من خلال شراء كل ما لذ وطاب من العسل.

وختم الحيلي بقوله إن السوق ينقصه بعض التنظيم كزيادة مواقع عرض العسل ووجود مواقف للمتسوقين.

من أنواع العسل

السمر

الأبيض

السدر

الجبلي أو البري

الشفلح

الموالح

البرسيم