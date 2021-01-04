الإغلاق والغرامة لملحمة الحاشي الأجرب

خالف وافد يعمل في «ملحمة» لبيع اللحوم بالمجاردة، اللوائح والقوانين بإقدامه على ذبح حاشي مصاب بالجرب، في مسلخ البلدية التابع لأحد المستثمرين.

وفي التفاصيل أن وافدا يعمل في ملحمة قام بذبح الحاشي الأجرب، بعد أن رفض طبيب المسلخ ذبحه لمرضه، وغافل العامل الجميع أثناء صلاة العصر ونحر الحاشي، وعندما شاهده أحد المواطنين قام بتوثيق الحادثة «بالصور» والتواصل مع الجهات المختصة التي باشرت الواقعة.

وعلمت «دوت الخليج» أن بلدية المجاردة أغلقت الملحمة، وأتلفت الحاشي المريض، وطبقت الحد الأعلى من الغرامات بحق المحل.

بدوره قال متحدث محافظة المجاردة عبدالمجيد الشهري، إنه تمت مخاطبة البلدية من قبل المحافظة للإفادة عن الموضوع، وما تم عليه من إجراء وبصفه عاجلة.