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35 دقيقة لرحلة طريق جدة - مكة‫ الجديد

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يعد مشروع طريق «جدة - مكة» الجديد أحد مشاريع وزارة النقل الهادفة إلى تخفيض ضغط الحركة المرورية بين مكة المكرمة ومحافظة جدة، وهو الطريق الثالث الذي يربط جدة بمكة المكرمة، ليضاف إلى طريقي «مكة – جدة القديم» و«مكة – جدة السريع».

4 مسارات

يستغرق زمن الرحلة في الطريق الجديد، أسرع الطرق المؤدية من مدينة جدة إلى مكة المكرمة، قرابة 35 دقيقة فقط، لقطع كامل المسافة البالغة 72 كيلو، بعد أن تم تحديد سرعة المركبات بـ140 كيلو مترًا في الساعة.

ويشمل المشروع 4 مسارات رئيسة في كل اتجاه، ويبدأ من نقطته الأولى في مكة من تقاطع الطريق الدائري الثالث من جهة حي الفيحاء، وينتهي في محافظة جدة عند كوبري المطار المجاور لمصفاة شركة أرامكو بجوار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسيخدم الأحياء الواقعة في شمال جدة وقاصدي ملعب الجوهرة والمطار. كما سيسهل حركة وصول الحجاج والمعتمرين خلال موسمي الحج والعمرة، ويجنبهم الزحام، خاصة في طريق الحرمين.

طرق رئيسية

يتقاطع المشروع الجديد مع طرق رئيسية عدة عبر كباري محورية، لتسهيل الحركة، منها «هدى الشام - جدة – بريمان»، و«الجموم – حدا»، والطريق الدائري الرابع في مكة المكرمة، وحي الفيحاء، والدائري الثالث. ‫


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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