35 دقيقة لرحلة طريق جدة - مكة‫ الجديد

4 مسارات
يستغرق زمن الرحلة في الطريق الجديد، أسرع الطرق المؤدية من مدينة جدة إلى مكة المكرمة، قرابة 35 دقيقة فقط، لقطع كامل المسافة البالغة 72 كيلو، بعد أن تم تحديد سرعة المركبات بـ140 كيلو مترًا في الساعة.
ويشمل المشروع 4 مسارات رئيسة في كل اتجاه، ويبدأ من نقطته الأولى في مكة من تقاطع الطريق الدائري الثالث من جهة حي الفيحاء، وينتهي في محافظة جدة عند كوبري المطار المجاور لمصفاة شركة أرامكو بجوار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسيخدم الأحياء الواقعة في شمال جدة وقاصدي ملعب الجوهرة والمطار. كما سيسهل حركة وصول الحجاج والمعتمرين خلال موسمي الحج والعمرة، ويجنبهم الزحام، خاصة في طريق الحرمين.
طرق رئيسية
يتقاطع المشروع الجديد مع طرق رئيسية عدة عبر كباري محورية، لتسهيل الحركة، منها «هدى الشام - جدة – بريمان»، و«الجموم – حدا»، والطريق الدائري الرابع في مكة المكرمة، وحي الفيحاء، والدائري الثالث.
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