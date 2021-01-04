كوريا الشمالية تطلب لقاح 19-COVID رغم نفيها الإصابات

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن كوريا الشمالية طلبت الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من مجموعة Gavi التي تساعد البلدان المحتاجة لتحصين مواطنيها من الفيروس. وقالت الصحيفة إن هذا الطلب جاء على الرغم من أن كوريا الشمالية لم تعلن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، فيما لم يصدر عن تحالف اللقاحات Gavi بيان بهذا الشأن. ومن المتوقع أن يقدم التحالف 1.3 مليار جرعة ممولة من المانحين من اللقاحات المعتمدة في عام 2021 إلى 92 من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل المؤهلة للحصول على لقاحات Covid-19 العالمية.



كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تطلب لقاح 19-COVID

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