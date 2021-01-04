أمانة عسير تضبط 3123 مخالفة وتغلق 568 محلا

قامت الفرق الرقابية التابعة لأمانة عسير وبلدياتها، بجولات رقابية على المنشآت التجارية، وذلك للتأكد من سلامة كل ما يُقدم للمستهلك، والتأكد من نظامية الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

وفي ذات السياق، أوضح أمين المنطقة وليد الحميدي أن هذه الجولات التفتيشية، كانت خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 31 ديسمبر الماضي، مؤكدًا أن التقرير الخاص بهذه الأعمال بين قيام المراقبين بعدد 12119 جولة رقابية، نتج عنها ضبط 3123 مخالفةً متنوعةً، كما أغلقت الفرق مع هذه الجولات 568 منشأةً لمخالفتها التقيد بالتدابير الصحية والبلدية، المرتبطة بالأسواق والمراكز التجارية أو ضبطِ مخالفات استوجبت عقوبة الإغلاق ومنها: تدني مستوى النظافة، وسوء حفظ الأطعمة، وسوء الأدوات المُستخدمة، وانتهاء الشهادات الصحية وغيرها، كما صادرت الفرق على أثر ذلك كمياتٍ بلغت 11694 كجم من الأغذية والمواد التالفة.

وأوضح الحميدي أن عدد المراقبين الميدانيين خلال هذه الجولات بلغ 3067 مراقبًا بلدياً، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة 38 شهادة صحية منتهية خلال هذه الجولات المشتركة. وفيما يخص أعمال النظاقة والإصحاح البيئي والتعقيم، فقد بين أمين المنطقة، أن الأمانة قامت بأعمال النظافة والإصحاح البيئي، خلال الفترة المحددة أعلاه بعدد 10073 جولة نظافة بإشراف وتنفيذ ما يُقارب 97345 من القوى والكوادر البشرية الخاصة بالنظافة، وتم رفع ما يصل إلى 102570 من النفايات، كما وصلت مُخلّفات الهدم والأنقاض التي رُفعت إلى 32341، مشيرًا إلى أن جولات أعمال الإصحاح البيئي بلغت 6079، حيث تم تطهير ما يُقارب 68540 حاوية، وتطهير وتعقيم 9260 موقعًا باستخدام 1999892 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 11156 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، واستخدام عدد من الآليات والمعدات التي وصلت إلى 5671.

يذكر أن أمانة عسير تبذل جهودًا كبيرةً في مجالات الرقابة على المنشآت التجارية بأنشطتها المتنوعة، إضافة إلى أعمال الإصحاح البيئي وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة، وحثت الجميع على التواصل والإبلاغ وإبداء الملاحظات عبر 940 وعلى مدار الساعة.