السعودية اليوم / إصابات كورونا تسجل 1741 في ماليزيا و590 في ميانمار



عواصم 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واس

سجلت ماليزيا خلال الساعات الـ24 الماضية 1741 إصابة وسبع حالات وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 120818 إصابة, فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 501 حالة وفاة, وبلغ إجمالي حالات التعافي 98228 حالةً.

من جهة أخرى، سجلت ميانمار 590 حالة إصابة جديدة بكوفيد19, و 16 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة في ميانمار في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 126935 إصابةً, فيما بلغت الوفيات 2744 حالة وفاة, وبلغ إجمالي حالات التعافي 110200 حالةً.

// انتهى //

22:33ت م

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عواصم 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسسجلت ماليزيا خلال الساعات الـ24 الماضية 1741 إصابة وسبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 120818 إصابة, فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 501 حالة وفاة, وبلغ إجمالي حالات التعافي 98228 حالةً.من جهة أخرى، سجلت ميانمار 590 حالة إصابة جديدة بكوفيد19, و 16 حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة في ميانمار في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 126935 إصابةً, فيما بلغت الوفيات 2744 حالة وفاة, وبلغ إجمالي حالات التعافي 110200 حالةً.// انتهى //22:33ت م0181

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