السعودية اليوم / خدمات المياه بجازان تُنفِّذ صيانة دورية في شبكات المياه بمحافظة صبيا



جيزان 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم، في تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة الدورية في شبكات المياه بمحافظة صبيا والقرى المجاورة لها.

وبينت الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان أنّ عملية ضخ المياه وتوزيعها ستُخفَّضُ من أجل تحسين منظمة الضخ والتوزيع من محطة ضخ المياه المحلاة، مشيرة إلى أن الصيانة تشمل أحياء "صبيا الجديدة، والطيرين والملك فهد والمحمدية والرونة والإسكان الخيري والخالدية والحارة الشمالية وحلة موسى و القضب وحلة الحكمي وصلهبة وحلة مشاري وقريتى الجمالة والحشيبرية" .

ودعت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الترشيد في استهلاك المياه واستخدام المرشدات.

// انتهى //

22:26ت م

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