السعودية اليوم / السودان تمدد منع دخول الركاب القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا



الخرطوم 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واس

أعلنت السودان تمديد منع دخول الركاب القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا.

وأشارت سلطة الطيران المدنى السودانية أن التمديد يبدأ من اليوم وحتى 13 يناير الجاري، مؤكدةً أن الطيران يشمل جميع الجنسيات، سواءً كان عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة.

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22:00ت م

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