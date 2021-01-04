

روما 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 348 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 75680 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي الإصابات 2166244 إصابةً.

// انتهى //

21:55ت م

0174



روما 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 348 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 10800 إصابة جديدة.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 75680 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي الإصابات 2166244 إصابةً.// انتهى //21:55ت م0174

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 348 وفاة و10800 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.